Хабаровск, 15 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» начал проверку по поводу инцидента с нападающим команды Александром Хохлачёвым, который в ночь на 15 октября якобы в шутку залез на крышу автомобиля одного из местных жителей.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Хохлачёв

Администратор официального Telegram-канала «Амура» ответил в комментариях одному из пользователей, что о результатах проверки клуб сообщит позднее.

Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист Хохлачёв был замечен на улицах Хабаровска в районе 4 утра в компании его партнёров по команде Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого. Хохлачёв запрыгнул на машину и походил по крыше, а через несколько секунд слез обратно. Водитель автомобиля пытался выяснить, что это было, но в ответ Хохлачёв лишь напомнил, кто он, и сказал, что пошутил.

Инцидент произошёл после игры, где «Амур» на своем льду проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ со счётом 2:3. В этом сезоне 29-летний Хохлачёв провел в КХЛ 16 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

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Как передавало ИА Регнум, накануне главный тренер нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов пожаловался на низкое качество клюшек своих игроков, комментируя поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Торпедо» уступило в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Спартаку» со счётом 2:4. До этого команда нижегородского хоккейного клуба с разгромным счётом 7:1 победила соперников из «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила на «ВТБ-Арене» в Москве.