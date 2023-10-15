Киев, 15 октября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Киев получил в аренду от ряда стран системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту осенью и зимой, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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«Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали [системы ПВО] в использование», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Он добавил, что никто своё ПВО «просто так не отдаст», поскольку каждая страна прежде всего заботится о собственной безопасности.

Политолог Денис Денисов заявил ИА Регнум, что Зеленский пытается убедить европейцев в скором окончании конфликта на Украине, он просто манипулирует общественным мнением. В Киеве понимают, что в ЕС очень устали от украинского кризиса и уже не так охотно готовы поддерживать Украину финансами и вооружениями.

Политолог Евгения Войко добавила, что Зеленскому хочется как можно дольше оставаться у власти. Он сам признался, что этому способствует продолжение боевых действий.