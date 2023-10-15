Белгород, 15 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Семь районов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ за минувшие сутки, киевский режим направил в регион шесть дронов камикадзе. Об этом белгородский губернатор Вячеслав Гладков написал 15 октября в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что по приграничным муниципалитетам было выпущено 108 снарядов различного типа, 13 боеприпасов было сброшено с беспилотников. Один из украинских БПЛА самолётного типа сбили в Белгородском районе у села Новая Деревня, пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что село Журавлёвка в Белгородском районе ВСУ обстреляли из артиллерии и сбросили на него один осколочный боеприпас. Солнцевку и Наумовку атаковали дроны-камикадзе, на пункте пропуска «Нехотеевка» было зафиксировано четыре прилёта.

В Борисовском районе дрон сбросил два взрывных устройства на окраине хутора Лозовая Рудка, в Валуйском районе село Логачёвка было атаковано дроном-камикадзе.

Окраину хутора Старый в Волоконовском районе ВСУ обстреляли из гранатомёта и миномёта — зафиксировано 22 и три выстрела соответственно. На село Новостроевка-Вторая в Грайворонском районе противник сбросил один осколочный боеприпас. Село атаковали два дрона-камикадзе, один из которых удалось посадить и уничтожить.

Артиллерийским обстрелам подверглись окраины сёл Вязовое и Репяховка в Краснояружском районе. В Шебекинском городском округе были обстреляны сёла Новая Таволжанка, Муром и Середа, хутор Марьино, пункт пропуска «Шебекино». Новая Таволжанка, Середа и Муром также атакованы БПЛА.

В результате атак в посёлке Красная Яруга было нарушено электроснабжение, работы по его восстановлению продолжаются. В посёлке Майском из-за падения фрагментов беспилотника повреждена кровля частного дома, на хуторе Угрим — линия электропередачи. Её уже восстановили.

Других разрушений в регионе нет, люди при атаках не пострадали, сообщил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 октября в Белгороде двое взрослых и маленький ребёнок погибли в результате падения беспилотника на жилой дом, ещё два человека получили ранения и были госпитализированы. Система ПВО сбила аппарат на подлёте к городу, на дома упали его обломки.