Херсон, 15 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений ВСУ на военной базе в городе Очакове Николаевской области, сообщил 15 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, потери противника в результате удара составили около 20 военнослужащих.

Также Сальдо рассказал, что украинская армия продолжает обстреливать левобережье Херсонской области: по Новой Каховке, Каховке, Алёшкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке ВСУ за сутки выпустили в общей сложности 115 боеприпасов.

«В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один — в Раденске. Ещё один житель Алешек тяжело ранен», — уточнил губернатор.

В ответ на обстрелы, добавил Сальдо, артиллеристы и ракетчики группировки войск «Днепр» подавляли огневые позиции и места дислокации украинских военных в районе посёлка Антоновка, острова Алексеевский и других местах.

«Уничтожен 120-миллиметровый миномёт, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 боевиков», — информировал он.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября сообщалось, что в городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Также сообщалось, что российские военные сорвали попытку противника высадиться у Антоновского моста в Херсоне. Соединения группировки войск «Днепр» нанесли ВСУ огневое поражение, уничтожив четыре лодки и более 20 украинских бойцов.