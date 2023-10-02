Пекин, 15 октября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Историческая несправедливость, которая сохраняется в отношении Палестины уже более полувека, не может дальше продолжаться, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

В МИД КНР заверили, что Китай тесно взаимодействует со всеми сторонами конфликта с целью прекращения огня и окончания войны.

По словам Ван И, приоритетом является обеспечение безопасности гражданского населения, скорейшее открытие каналов гуманитарной помощи и защита основных потребностей жителей сектора Газа.

Все миролюбивые и выступающие за справедливость страны должны высказать свою позицию и потребовать как можно быстрее реализовать план «Два государства для двух народов», подчеркнул министр КНР.

Ван И добавил, что Израиль своими действиями вышел за рамки самообороны, Тель-Авиву следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа.

Стороны должны как можно скорее вернуться за стол переговоров, резюмировал глава МИД КНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД КНР Ван И обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном палестино-израильский конфликт. В Пекине опасаются выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке. В Китае заявили, что выступают против любых действий, способных навредить мирным гражданам.

Российская миссия в ООН запросила на 16 октября голосование по своему проекту резолюции об урегулировании палестино-израильского конфликта. Россия ожидает от председательствующей в Совете Бразилии подтверждения проведения голосования.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами.