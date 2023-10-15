Москва, 15 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Западные страны готовы вкладывать средства в уничтожение Украины, а не в её развитие, считает бывший ё премьер-министр этой страны Николай Азаров.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, 10 лет назад руководство Украины просило у ЕС порядка $160 млрд на благо и созидание, но получило отказ.

«ЕС нам отказал. Взамен предложил всего $1 млрд. Зато оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко. Те же $160 млрд», — написал он в своём Telegram-канале.

Самое ужасное заключается в том, что украинцы сами поддерживают разрушительный подход Запада против республики, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Азаров отмечал, что жителям Украины необходимо готовиться к большому количеству трагедий, которые произойдут уже в ближайшие месяцы. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определённых структур, написал он.