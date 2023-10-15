Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. У границы с Ливаном по силам Израиля была выпущена противотанковая ракета. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

ATEF SAFADI/ЕРА/ТАСС

«Противотанковая ракета была выпущена по силам ЦАХАЛ, действующим на границе с Ливаном. В ответ ЦАХАЛ атакует военные объекты террористической организации «Хезболла», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Израиль ввёл ограничения на использование GPS в районе границы с Ливаном.

В ЦАХАЛ сообщили, что после оценки ситуации и инцидента со стрельбой на севере было принято решение изолировать территорию до четырёх километров от северной границы с Ливаном, вход на территорию строго запрещён, израильские военные просят жителей не заходить на неё.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана, откуда был обстрелян израильский населённый пункт Штула.