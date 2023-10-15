Москва, 15 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Ближневосточный конфликт настолько масштабен, что его нельзя даже сравнивать со спецоперацией на Украине, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

Он отметил, что если у Запада и России начнётся горячий конфликт, то рамками специальной военной операции всё не ограничится, это будет совсем другая война. В качестве примера президент привёл обострение конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

«Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил об улучшении положения российских войск практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях. Он подчеркнул, что их текущие действия — это активная оборона. Что касается контрнаступления ВСУ, то оно не буксует, оно провалилось полностью, хотя Киев на отдельных участках готовит новые активные наступательные операции.