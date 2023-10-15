Москва, 15 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Все страны БРИКС поддерживают идею многополярности и не хотят быть на вторых ролях у других государств. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что все присоединившиеся к БРИКС государства поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира.

«Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. Все хотят равных отношений», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября президент подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.

Также глава государства 20 сентября отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.

В апреле Путин заявил, что тренд на многополярный мир будет только усиливаться. По словам российского лидера, тенденция неизбежна, а те, кто попытается ей препятствовать, проиграют.