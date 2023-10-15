Москва, 15 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко.

Иван Шилов ИА REGNUM

На заседании было отмечено, что восстановление мировой экономики остаётся неустойчивым. Согласно прогнозу МВФ, в текущем году прирост мирового валового внутреннего продукта составит 3%, что существенно ниже среднегодовых темпов за минувшие два десятилетия (3,8%), в обозримой перспективе инфляция останется на повышенном уровне (6,8% в 2023 году со снижением до 4,0% к 2026 году), а уровень глобальной государственной задолженности достигнет 90%.

«Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем государственного долга у отдельных развитых стран. МВФ не следует умалчивать об этом, так как ситуация только усугубляется», — приводит пресс-служба Министерства финансов России слова Силуанова.

МВФ следует обратить внимание на проблему торговых ограничений, оценив их негативное влияние на мировую экономику, и предложить конкретные многосторонние и страновые решения по отмене торговых барьеров, добавил министр в своём выступлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что конфликт в Израиле приведёт к тяжёлым потрясениям в мировой экономике. В статье отмечается, что, подобно прежним войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и ХАМАС может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше государств. Отмечается, что мировая экономика уязвима, она ещё пытается восстановиться после всплеска инфляции, которая обострилась из-за конфликта на Украине, но война в нефтедобывающем регионе снова разгонит инфляционные процессы.

Авторы напомнили о том, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей, это ключевой морской путь. В связи с этим конфликт в данном регионе может вызвать потрясения по всему миру, говорится в материале.