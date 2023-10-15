Пекин, 15 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Четыре гражданина Китая погибли после обострения палестино-израильского конфликта, судьба ещё двоих неизвестна. Об этом специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил 15 октября в интервью Центральному телевидению Китая.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

По словам Чжая, к текущему моменту известно о гибели четверых соотечественников в результате эскалации, начавшейся утром 7 октября с масштабной атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. Шестеро раненых находятся в больнице.

«Ещё двое числятся пропавшими без вести», — добавил Чжай Цзюнь.

Дипломат сообщил, что несколько китайских граждан остаются в секторе Газа. Представительства КНР держат с ними связь и помогают эвакуироваться в более спокойные районы.

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