Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изолирует территорию на удалении до четырёх км от ливанской границы. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

JINI/Global Look Press

«После оценки ситуации и инцидента со стрельбой на севере было принято решение изолировать территорию до четырёх километров от северной границы с Ливаном», — говорится в сообщении.

Израильские военные уточнили, что вход на территорию строго запрещён, они просят жителей не заходить на неё.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана, откуда был обстрелян израильский населённый пункт Штула. После сообщения об обстреле населённого пункта Штула Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику огня в Ливане, говорится в сообщении. Как сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на ЦАХАЛ, в результате прилёта противотанковой ракеты по населённому пункту Штула были ранены пять израильтян.