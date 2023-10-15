Астрахань, 15 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Следовавший из Астрахани в Иран сухогруз «Волго-Балт-232» сел на мель в Волго-Каспийском канале. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе управления МЧС по Астраханской области.

МЧС Астраханской области

Сухогруз сел на мель на 146-м километре канала. Он следует по маршруту порт Астрахань — порт Каспиан (Иран) и везёт 2947 тонн кукурузы.

Отмечается, что судовой ход на канале не нарушен, разлива нефтепродуктов нет. Экипаж в медицинской помощи не нуждается, на судне есть запас продовольствия на 10 суток.

В настоящее время судовладелец прорабатывает вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели.

Как сообщало ИА Регнум, в Мраморном море столкнулись два сухогруза, один из которых шёл из Одесской области в Испанию, другой — из Краснодарского края в Израиль. Оба судна в результате столкновения получили повреждения. На место аварии был направлен спасательный катер. Погибших и пострадавших не было, не выявлено и загрязнения воды.