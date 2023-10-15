Катманду, 15 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Чемпионка России по альпинизму Надежду Оленёва погибла, сорвавшись со склона горы Дхаулагири в Непале. Её тело обнаружили с вертолёта, сообщает 15 октября специализированный портал Mountain.ru.

Кадр из видео Надежда Оленёва

Утром 14 октября Оленёва сорвалась со склона на высоте 6680 м и была объявлена пропавшей. О произошедшем сообщили участники восхождения Роман Абилдаев и Расим Кашапов, они запросили помощь.

«Утром был облёт. Увидели тело с вертолёта. Друзья, очень больно. Очень», — говорится в сообщении.

Альпинисты рассказали, что накануне утром группа вышла на знакомый маршрут, по которому ранее прошла для акклиматизации. Абилдаев, Кашапов и Оленёва шли с небольшим интервалом друг за другом. Два участника поднялись к лагерю на отметке 6680 м, после чего увидели, что Надежды нет.

Абилдаев и Кашапов увидели её палку и следы скольжения на снегу. Через 200 метров склон, заканчивающийся ледяными образованиями, стал круче, а небо затянуло облаками. Альпинисты спустились в базовый лагерь в надежде, что Оленёва осталась жива. Собой у неё были тёплый спальник и аптечка.

Ранее в Федерации альпинизма России опровергли сообщения о том, что Оленёва «упала в трещину». В организации уточнили, что «произошёл срыв от лагеря 6700». Оленёва, Абилдаев и Кашапов должны были подняться на пик по северо-восточному ребру.

Как сообщало ИА Регнум, поиски 38-летней пермской альпинистки Оленёвой были затруднены из-за непогоды.