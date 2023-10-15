Вашингтон, 15 октября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Провальное контрнаступление ВСУ серьёзно ударило по боеспособности Североатлантического альянса, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Serhii Hudak/Global Look Press

«Суть в том, что НАТО полностью опустошило свои боезапасы», — сказал он.

По словам бывшего разведчика, у НАТО почти ничего не осталось, что «они могут отдать, не нанеся ущерба самим себе и не снизив свою боевую эффективность».

В качестве примера Риттер привёл Германию, которая «уже неспособна проводить крупные наземные военные операции в Европе».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер рассказал о провальном приказе главы киевского режима Владимира Зеленского для ВСУ. В частности, из Киева приказали украинской армии не только удвоить атаки в ходе контрнаступления, но и осуществлять их таким образом, как учили в НАТО.

Тактика военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику, чтобы прорвать линию обороны, вместо отдельных вылазок небольшими группами. В итоге украинские войска были разгромлены на передовой и понесли огромные потери, так и не добившись успехов в рамках наступательной операции, заключил экс-разведчик.