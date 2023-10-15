Вашингтон, 15 октября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Американская актриса Пайпер Лори скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кадр из сериала «Твин Пикс» реж Дэвид Линч, Марк Фрост. 1992 США Пайпер Лори

Агент актрисы Марион Розенберг, слова которой приводит издание, пояснила, что некоторое время Лори чувствовала себя плохо.

Отмечается, что актриса скончалась утром 14 октября на 92-м году жизни.

Пайпер Лори родилась в Детройте 22 января 1932 года. Актриса трижды была номинирована на премию «Оскар», известна по фильмам «Кэрри» и «Мошенник», а также по сериалу «Твин Пикс». За роль Кэтрин Мартелл в этом сериале актриса получила «Золотой глобус». Лори получила премию «Эмми» за роль в фильме «Обещание».