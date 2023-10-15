Рамалла , 15 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате бомбардировок Израиля превысило 2,3 тыс. человек, свыше 9,7 тыс. человек пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Yasser Qudih/Global Look Press

«Число жертв среди палестинцев в одной лишь Газе возросло до 2329, число раненых составляет 9714», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб 14 октября в эфире американского телеканала CNN заявила, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей.

Представитель организации Джеймс Элдер уточнил, что у раненых детей ужасные ожоги, миномётные ранения, некоторые лишились конечностей. По его словам, больницы Газы не в состоянии оказывать всем необходимую помощь.

В секторе Газа при обстрелах со стороны Израиля погибли не менее 10 медиков, ещё 27 получили различные ранения, уничтожены 23 машины скорой помощи. С начала эскалации конфликта убиты 28 сотрудников, работающих в сфере здравоохранения, сообщили в минздраве Палестины.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис заявил, что конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.