Число погибших в Газе из-за атак Израиля превысило 2,3 тыс. человек
Минздрав: число погибших в Газе из-за атак Израиля возросло до 2329 человек
Рамалла , 15 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате бомбардировок Израиля превысило 2,3 тыс. человек, свыше 9,7 тыс. человек пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
«Число жертв среди палестинцев в одной лишь Газе возросло до 2329, число раненых составляет 9714», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб 14 октября в эфире американского телеканала CNN заявила, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей.
Представитель организации Джеймс Элдер уточнил, что у раненых детей ужасные ожоги, миномётные ранения, некоторые лишились конечностей. По его словам, больницы Газы не в состоянии оказывать всем необходимую помощь.
В секторе Газа при обстрелах со стороны Израиля погибли не менее 10 медиков, ещё 27 получили различные ранения, уничтожены 23 машины скорой помощи. С начала эскалации конфликта убиты 28 сотрудников, работающих в сфере здравоохранения, сообщили в минздраве Палестины.
Сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис заявил, что конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.