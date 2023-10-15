Севастополь, 15 октября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Громкие звуки в Севастополе связаны с проведением учений на Черноморском флоте. Об этом севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил 15 октября в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов», — написал Развожаев.

Обстановка в городе спокойная, добавил он.

Накануне вечером в городе объявляли воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках из-за проведения учений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) в районе Северного мола.

13 октября в Севастополе проводились тренировки расчётов ППДО иучения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Чёрного моря.