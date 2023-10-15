Москва, 15 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — победил американца Брайана Мендосу, впервые в карьере защитив титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

MARK EVANS/ЕРА/ТАСС Тим Цзю

12-раундовый бой Мендосы и Цзю прошёл в Бродбиче (Австралия) на арене «Gold Coast Convention and Exhibition Centre» в ночь на 15 октября.

Примерно до середины поединка бой казался примерно равным. С 7-го раунда Цзю стал наращивать темп и доставать соперника сериями ударов. С 10-го раунда Мендос был вынужден спасаться от нокаута.

Тиму не удалось победить досрочно. В итоге судьи приняли единогласное решение о победе Тимофея.

Как передавало ИА Регнум, ранее Тим Цзю без участия в поединке стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Прежний обладатель титула американец Джермелл Чарловместо боя в защиту чемпионства с Тимом Цзю вышел на ринг с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (штат Невада) за звание абсолютного победителя в весе до 76,2 кг. После этого американец официально лишится звания. Дебют Тима Цзю на профессиональном ринге состоялся в декабре 2016 года.