Париж, 15 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В ходе атак ХАМАС против Израиля погибли 17 французов. Об этом сообщает МИД Франции в коммюнике.

Vincent Isore/Global Look Press

Как указано в документе, Франция сожалеет о трагической гибели ещё двух своих сограждан, это означает, что число жертв террористических атак ХАМАС против Израиля со стороны Франции теперь составляет 17 человек.

Уточняется, что ещё 15 человек числятся пропавшими без вести.

Во французском внешнеполитическом ведомстве добавили, что между 12 и 14 октября будут организованы четыре дополнительных эвакуационных рейса, из Израиля будут эвакуированы 1,2 тыс. человек. 15 октября будут организованы ещё три рейса.

В МИД Франции уточнили, что продолжаются переговоры с авиакомпанией Air France о возобновлении регулярного авиасообщения с Израилем.

Как передавало ИА Регнум, Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу и анонсировал наземную операцию в секторе. Палестинские власти говорят об угрожающей ситуации, особенно для пациентов больниц и многочисленных раненых, а также о почти полном исчерпании запасов воды.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис заявил, что конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.