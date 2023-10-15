Мумбаи, Индия, 15 октября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы предоставить главе организации Томасу Баху возможность переизбраться ещё на один срок. Соответствующая инициатива прозвучала 15 октября во время 141-й сессии МОК в индийском Мумбаи.

Manfred E. Fritsche Томас Бах

Первым инициатором изменений хартии выступил глава Олимпийского комитета Доминиканской Республики Луис Овьедо. Его идея нашла отклик ещё у нескольких членов МОК, в том числе у главы Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что данное предложение следует официально представить за 30 дней до сессии, чтобы исполнительный комитет МОК рассмотрел его.

Как сообщало ИА Регнум, Томас Бах руководит Международным олимпийским комитетом с 2013 года. 10 марта 2021 года, будучи единственным кандидатом на должность, он был переизбран на новый четырёхлетний срок. Президент России Владимир Путин поздравил Баха с переизбранием на должность президента МОК и подтвердил готовность РФ к «продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Запад, выступающий за демократию, придерживаться олимпийских принципов. 10 июля в своём обращении она напомнила, что желание Парламентской ассамблеи Совета Европы «тотального запрета» участия в спортивных состязаниях атлетов из России и Белоруссии нелегитимно и нарушает множество установленных правил.

Очевидно, что они нарушают Олимпийскую хартию МОК, Берлинскую декларацию ЮНЕСКО 2013 года, сразу несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Всеобщую декларацию прав человека, указала дипломат.