Пекин, 15 октября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин является одним из признанных мировых лидеров, он не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

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«Си Цзиньпин оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке и так же исчезают — незаметно», — добавил Путин.

По словам российского лидера, Си Цзиньпин совершенно другой человек, основательный, спокойный, деловой и надёжный партнёр.

Если между Москвой и Пекином достигнута договорённость, можно с уверенностью сказать, что всё будет исполняться, причём с обеих сторон, сказал президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, также российский президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая заявил о создании многополярного мира с ростом потенциала стран, в том числе КНР. Путин отметил, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира.

Те, кто воспринимают инициативу «Один пояс — один путь» как попытку кого-то под себя подмять, должны понимать, что она продиктована стремлением КНР сотрудничать, заявил Путин.

Также он акцентировал внимание на внешнюю политику Китая, которая построена на поиске компромиссов. Именно это отличает её от действий стран «с тяжёлым колониальным наследием», подчеркнул российский президент.