Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 07:34 — ИА Регнум. ЦАХАЛ планирует атаку на сектор Газа авиационными бомбами JDAM, удары которых полностью уничтожат город. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в колонке на платформе Substack.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

«В то время как беженцы толпятся на границе с Египтом, Израиль готовится нанести удар по городу Газа с помощью противобункерных бомб, поставляемых США», — заявил эксперт.

Херш в своих прогнозах ссылается на израильский источник, который и рассказал ему о планах по уничтожению палестинского движения ХАМАС при помощи «умных бомб».

«Атака JDAM, если будет одобрена, случится 15 или 16 октября, принудительное изгнание из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», — добавил Херш.

Эти авиабомбы, оснащенные планирующим механизмом, позволяют превратить боеприпас во всепогодный и корректируемый, отметил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, историческая несправедливость, которая сохраняется в отношении Палестины уже более полувека, не может дальше продолжаться, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Тель-Авиву указали на необходимость следования «закону войны» из-за ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом говорилось в ходе телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина с израильским коллегой Йоавом Галлантом, заявили в Пентагоне.

Военные Армии обороны Израиля с воздуха атаковали сектор Газа, уничтожили объекты и участников ХАМАС.