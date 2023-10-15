Лондон, 15 октября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Российские войска активизировались и могут окружить позиции украинцев в Авдеевке, говорится в статье британского журнала The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его целью, похоже, является попытка взять в котёл украинцев. <…> Нет сомнений в том, что Россия выделила значительные ресурсы для своего наступления», — отметили авторы.

Журналисты указали на инициативу России в зоне боевых действий после провального контрнаступления ВСУ. Кроме того, в районе Авдеевки украинцев уже «окружили с трёх сторон», написали в журнале.

Как сообщало ИА Регнум, Украину вместе с союзниками в НАТО беспокоит активная подготовка России к продолжению спецоперации предстоящей зимой. В материале газеты Al Khaleej говорится, что российские войска получили современное оружие и укрепили линии обороны для противостояния атакам украинцев.

В НАТО разочарованы контрнаступлением ВСУ, но продолжают настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для бывшей советской республики. Все в ожидании предстоящей битвы, которая ещё «больше углубит раны НАТО и Украины», предположили в издании.

Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала, что масштабное наступление Вооружённых сил России стало неожиданностью для ВСУ. По её данным, 13 октября произошло около сотни боевых столкновений и одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке. Журналист высказала мнение о том, что Россия планирует «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов.