Вашингтон, 15 октября, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Внешняя политика администрации Белого дома не увенчалась успехом, а привела лишь к недовольству ею американских избирателей, отметил в статье для журнала The National Interest бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон.

Иван Шилов ИА Регнум США

Он напомнил, с чего началось президентство Джо Байдена — с «унизительного» ухода США из Афганистана, негативно сказавшегося на его популярности. По словам Уитона, команда Байдена надеялась смыть позор успехом на Украине, но разрекламированное контрнаступление ВСУ провалилось.

Также экс-советник обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в США. С его точки зрения, американцы видят угрозу в Китае и Иране, а идея конфликта с Россией им неинтересна. Мало того, американские избиратели ещё больше разочаруются, когда заметят игнорирование Вашингтоном собственных проблем, подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, по данным опросов, доля американцев, поддерживающих помощь США Украине, составляет 41%. Количество тех, кто одобряет финансирование ВСУ, сокращается на фоне нарастания экономических и социальных проблем в самих Соединённых Штатах. В американских властных структурах также нет единства по вопросу, нужно ли тратить деньги на Украину. Политики не хотят терять рейтинги из-за Украины.

По словам обозревателя британского журнала UnHerd Томаса Фаци, провальный визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки может войти в историю. Его встретили в Вашингтоне крайне холодно. Помимо всего, украинского политика не допустили к выступлению на совместной сессии Конгресса США.