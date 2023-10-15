Москва, 15 октября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Каждый год в России заболевают пока неизлечимой глазной болезнью глаукомой, которая приводит к слепоте, более 100 тыс. человек. И таких необратимых случаев становится всё больше. Об этом рассказал президент Российского глаукомного общества (РГО) профессор Евгений Егоров.

Prime.md Трость незрячего

По словам профессора, на ранней стадии удаётся выявить примерно 25% больных россиян.

«Больше не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например на 300 тыс. населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют. Чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить зрение», — пояснил Евгений Егоров «РИА Новости» в Международный день «Белой трости» 15 октября.

В мире слепых или имеющих нарушение зрения около 2,2 млрд человек. При этом 40% ослепли именно от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 млн человек. В России болезнь выявлена у 1,3 млн человек, еще 500 тыс. могут быть больны, но не знают об этом.

Как сообщало ИА Регнум, китайские учёные разработали умные контактные линзы, которые могут автоматически дозировать лекарства для лечения глаукомы.

В Пензенской области в 2021 году зарегистрировали 85 911 пациентов с болезнями глаз, годом ранее выявили 80 603 пациента.

Среди наиболее опасных заболеваний глаз в 2022 году катаракту выявили у 13 450 человек (в 2020 году — 13 054), глаукому — у 7469 человек (8258), атрофию зрительного нерва — у 443 человек (461). Диагноз слепота и пониженное зрение был поставлен 356 пациентам, против 760 — в 2020 году.