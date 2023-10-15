Новый, 599-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате в ночь на 15 октября 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку на территории России. Как сообщает Минобороны, 18 украинских БПЛА дежурные средства ПВО сбили в воздухе над Курской областью и два — над Белгородской.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Тем временем, на южнодонецком направлении войска группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации подразделений украинской армии в районах Малиновки, Приютного и Полтавки. Уничтожены пикап и две багги с боевиками, двое боевиков сдались в плен.

На купянском направлении экипажи российских ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и территориальной обороны ВСУ возле Синьковки, Ивановки, Леоновки.

Серия взрывов прогремела на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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