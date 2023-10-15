Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Руководство агентства Reuters настояло на проведении израильской армией тщательного расследования обстоятельств гибели своего фотокорреспондента при обстреле юга Ливана.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Мы призываем ЦАХАЛ провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов очень важно иметь возможность свободно и безопасно освещать события», — говорится в заявлении.

Работавший на агентство Reuters ливанский фотограф Иссам Абдалла погиб в результате обстрела на границе Израиля и Ливана.

Как сообщало ИА Регнум, по информации телеканала Al-Jazeera, машина с фотокорреспондентами информационных агентств и съёмочной группой телеканала попала под обстрел в районе Альма-эш-Шааб. Отмечалось, что ливанский фотокорреспондент погиб, а ещё три человека, в том числе два журналиста, получили ранения и были доставлены в госпиталь.

В офисе генерального секретаря ООН заявили, что надеются на объективное расследование этого инцидента.