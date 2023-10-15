Лондон, 15 октября, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Обладатель двух премий «Оскар» за лучшие мужские роли второго плана в комедии Вуди Аллена «Ханна и ее сестры» и драме Лассе Халльстрёма «Правила виноделов» британский актёр Майкл Кейн в интервью «Би-би-си» объявил о завершении карьеры.

Скриншот YouTube Майкл Кейн

Актёр подчеркнул, что неоднократно говорил об уходе на отдых и констатировал, что после съёмок в главной роли в фильме «Великий беглец» принял решение выйти на пенсию.

«Сейчас я могу рассчитывать уже только на роли 90-летних стариков, ну или 85-летних. Так почему бы, подумал я, не закончить на этой ноте?» — сказал Кейн.

Звёздный актёр рассказал, что не сразу принял предложение о съёмках в главной роли в фильме «Великий беглец». Несколько раз перечитав сценарий, он понял, что влюбился в героя — ветерана Второй мировой войны Берни Джордана.

Карьеру Майкл Кейн начал в 1950 году. Первая звёздная популярность пришла к нему после роли офицера британской армии в исторической драме «Зулусы» в 1964 году.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года Майкл Кейн также объявил о том, что уходит на пенсию и больше не будет сниматься в фильмах. Тогда своим последним кинопроектом он назвал драматическую комедию «Бестселлер».

За свою карьеру Майкл Кейн снялся в более чем 100 полнометражных фильмах и получил два «Оскара» и три «Золотых глобуса».