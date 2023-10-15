Вашингтон, 15 октября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Израильская армия готовится атаковать сектор Газа американскими авиабомбами JDAM, что приведёт к полному уничтожению города 15 или 16 октября, написал в колонке на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

Scott Bobb Руины в секторе Газа

«Атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учётом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», — заявил журналист.

В случае если это произойдёт, город будет полностью уничтожен, добавил Херш.

Также лауреат Пулитцеровской премии сообщил, что Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту и профинансировать палаточный городок для более миллиона палестинских беженцев на границе сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября представитель израильской армии Йонатан Конрикус рассказал о планируемых военных операциях в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ намерена оценить число оставшихся в Газе мирных жителей, а затем будет приниматься решение о начале боевых операций.

Как только ситуация позволит провести крупные военные операции, они начнутся, заявил представитель ЦАХАЛ. Ранее Израиль призвал жителей Газы не оставаться в северной части города, а уйти на юг по двум дорогам.

Власти Израиля попросили США предоставить боеприпасы для пулемётов и противоракеты для системы обороны «Железный купол», а также авиационные бомбы малого калибра.

Армия Израиля 14–15 октября планировала начать наземную операцию в секторе Газа, но из-за метеоусловий её перенесли, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооружённых силах.