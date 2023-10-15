Вашингтон, 15 октября, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Армия Израиля 14–15 октября планировала начать наземную операцию в секторе Газа, но из-за метеоусловий её перенесли, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооружённых силах.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Издание ознакомили с незасекреченными планами действий, согласно которым наземная операция в Газе должна была начаться в ближайшие дни.

Облачная погода спутала намерения ЦАХАЛ. В таких условиях израильским пилотам и операторам БПЛА будет трудно поддерживать наземные силы с воздуха. Именно поэтому было принято решение отложить наземную операцию на несколько дней.

Авторы отметили, что предстоящее вторжение может стать крупнейшей наземной операцией ЦАХАЛ со времён израильско-ливанского конфликта 2006 года.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал совещание с высокопоставленными представителями силовых структур в Тель-Авиве. В этот же день вечером в Армии обороны Израиля заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию».

ЦАХАЛ завершила мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовится к реализации наступательных оперативных планов, которые включают нападение с воздуха, моря и земли.

Ранее Вашингтон призывал Тель-Авив отложить начало наземной операции в секторе Газа до тех пор, пока не будет создан «безопасный коридор» по выводу гражданского населения.