Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Популярная американская актриса, звезда телесериала «Твин Пикс», Пайпер Лори умерла 14 октября в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Дарья Драй ИА REGNUM «Твин Пикс»

О смерти Розетты Джейкобс (настоящее имя Пайпер), рассказала её агент Марион Розенберг. По её словам, актриса в последнее время чувствовала себя плохо.

В творческом багаже звезды участие почти в 150 фильмах, есть и театральные постановки.

Пайпер Лори трижды номинирована на премию «Оскар» за фильм «Мошенник», за роли в картинах «Кэрри» и «Дети меньшего бога».

Её роль зловещей Кэтрин Мартелл в телесериале «Твин Пикс» принесла ей премию «Золотой глобус». Также артистка является обладательницей телевизионной премии «Эмми».

Была в браке с Джо Моргенштерном, от которого родила дочь.