Актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
Звезда сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Популярная американская актриса, звезда телесериала «Твин Пикс», Пайпер Лори умерла 14 октября в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
О смерти Розетты Джейкобс (настоящее имя Пайпер), рассказала её агент Марион Розенберг. По её словам, актриса в последнее время чувствовала себя плохо.
В творческом багаже звезды участие почти в 150 фильмах, есть и театральные постановки.
Пайпер Лори трижды номинирована на премию «Оскар» за фильм «Мошенник», за роли в картинах «Кэрри» и «Дети меньшего бога».
Её роль зловещей Кэтрин Мартелл в телесериале «Твин Пикс» принесла ей премию «Золотой глобус». Также артистка является обладательницей телевизионной премии «Эмми».
Была в браке с Джо Моргенштерном, от которого родила дочь.