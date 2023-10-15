Варшава, 15 октября, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Украинцы не считаются с польскими интересами и имиджем. При этом польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, поляков сделали «полезными идиотами» Украины. Так считает депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Элиты Третьей республики сделали польское государство и чуть ли не всех нас «полезными идиотами» Украины. Так было три десятилетия. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле», — цитирует политика Myśl Polska.

По мнению Кристиана Каминьского, наглое поведение Владимира Зеленского открыло глаза польским украинофилам, которые сваливали все проблемы на «русских агентов».

«Украина всегда была олигархическим государством. Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождёмся», — заключил депутат, добавив, что «антипольский клинок политики Украины шлифует сам её президент».

Как сообщало ИА Регнум, после парламентских выборов в Польше в октябре 2023 года объёмы западной поддержки Украине могут сократиться, что на фоне событий в США и Словакии станет очередным серьёзным ударом для Киева.

Поляки устали от помощи Украине и беспорядков, которые устраивают украинские беженцы. Всё чаще стали встречаться призывы жителей Польши прекратить помощь Украине, а на политической арене страны поддержку получают антиукраинские партии.

Политолог, директор Института западно-украинских исследований, эксперт по вопросам украинско-польских отношений по вопросам украинско-польских отношений Олег Хавич обратил внимание на то, что в польском обществе усиливается скепсис в отношении Украины и того, что Варшава должна, как и прежде, тратиться на помощь Киеву.