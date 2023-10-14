Варшава, 15 октября, 2023, 02:26 — ИА Регнум. После заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о финальной стадии конфликта польское издание Mysl Polska предположило, что это может означать, что украинский лидер готов сесть за стол переговоров с Москвой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Польские журналисты отметили, что Украина не приблизилась ни к одной из ранее заявленных целей, в том числе территориальной, а Россия активно и результативно продолжает наступательные операции.

«Так почему же Зеленский вдруг заговорил о финале войны? Означает ли это, что Зеленский готов к переговорам?» — задался вопросом обозреватель.

Украинский президент Владимир Зеленский в недавнем интервью румынскому телеканалу заявил, что Украина находится в «завершающей фазе» конфликта. Польские обозреватели сочли эту фразу как готовность Киева к переговорам с Россией.

Свою роль сыграл и палестино-израильский конфликт, в ходе которого вектор внимания резко сместился с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт Украины и России перешёл в финальную, самую тяжёлую стадию. Об этом Зеленский заявил 11 октября в интервью румынским журналистам.

Глава киевского режима на переговорах с Россией отдаст часть территорий, в том числе Одессу и Харьков. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Российские войска перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, заявил 13 октября постпред России в ООН Василий Небензя. Контрнаступление ВСУ закончено, добавил он.