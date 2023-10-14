Массачусетс, США, 15 октября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Популярный американский актёр кино и телевидения Марк Годдар ушёл из жизни 10 октября в Массачусетсе от лёгочного фиброза. Ему было 87 лет. СМИ узнали об этом только 14 октября из соцсетей вдовы артиста.

Anthony Траурные свечи

Годдару популярность принесла, в том числе и роль майора Дона Уэста в культовом научно-фантастическом сериале CBS «Затерянные в космосе». Он также сыграл сержанта Криса Балларда в сериале «Детективы».

Всего фильмография артиста вмещает более 50 фильмов и сериалов: «Сверхъестественное», «Странные захватчики», «Каскадеры», «Улицы Сан-Франциско», «Барнаби Джонс», «Перри Мейсон», «Дымок из ствола», мыльная опера «Одна жизнь, чтобы жить».

В 2009 году вышли в свет его автобиографические мемуары «В космос и обратно».

Третья супруга Эвелин Пеццулич написала, что Марка Годдара госпитализировали с пневмонией в июле, после дня его рождения. Выяснилось, что у актёра последняя стадия фиброза, которая не поддаётся лечению.

У Годара в браках родились трое детей.