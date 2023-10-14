Вашингтон, 15 октября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Тель-Авиву указали на необходимость следования «закону войны» из-за ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом говорилось в ходе телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина с израильским коллегой Йоавом Галлантом, заявили в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«В ходе звонка Остин обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе», — сообщили в ведомстве.

Глава Пентагона добавил, что США всё также привержены продолжению поддержки Израиля. По его словам, Вашингтон готов и впредь отправлять вооружение израильским военным.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал ООН оказать давление на Израиль для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил военную помощь со стороны США, а также возможности по созданию гуманитарного коридора в Газу. Глава белого дома также подтвердил «непоколебимую поддержку Израиля со стороны США».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмениваться ударами. Израиль заблокировал поставки воды и электричества в сектор Газа.