Женева, Швейцария, 15 октября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Принуждение Израиля эвакуировать более 2 тыс. пациентов из 22 больниц на севере Газы приведут к катастрофическим последствиям — они равносильны смертному приговору для больных и раненых. Больницы региона уже на пределе. Не хватает сил, средств, медикаментов. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

badwanart0 Палестина, сектор Газа

«Из тысяч пациентов с травмами и другими состояниями, сотни тяжело ранены и более 100 нуждаются в интенсивной терапии. Ещё многие тысячи людей, также с ранениями или другими медицинскими потребностями, не могут получить доступ ни к какому виду медицинской помощи», — признали в организации.

В ВОЗ отметили, что руководители больниц и врачи стоят перед мучительным выбором: бросить тяжелобольных во время бомбардировок, подвергнуть риску свою собственную жизнь, оставаясь на месте, или подвергнуть опасности жизни пациентов, пытаясь перевезти их в учреждения, которые не способны их принять.

ВОЗ призывал Израиль срочно отменить приказы об эвакуации больниц на севере Газы, защитить медицинские учреждения, сотрудников и пациентов, а также мирное население.

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила о разрушении всех основных больниц в секторе Газа в результате израильских бомбардировок в течение недели.

В секторе Газа при обстрелах со стороны Израиля погибли не менее десяти медиков, ещё 27 получили различные ранения, уничтожены 23 машины скорой помощи. С начала эскалации конфликта убиты 28 сотрудников, работающих в сфере здравоохранения, сообщили в минздраве Палестины.

За прошедшие сутки в результате обстрелов и бомбардировок израильской армией территории сектора Газа погибли свыше 400 человек.