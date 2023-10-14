Лидер Палестины в разговоре с Байденом отказался от ухода населения из Газы
Лидер Палестины в разговоре с Байденом отказался от ухода населения из Газы
Рамалла , 15 октября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли, сообщило 14 октября агентство Reuters.
«Лидер Палестины сказал Байдену, что он полностью отказывается от перемещения палестинцев из Газы», — говорится в статье.
Также в ходе беседы Аббас подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки жителям медикаментов и воды, предоставления топлива и электричества.
Как сообщало ИА Регнум, ранее советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш утверждал, что от США до сих пор не последовало положительного ответа на призыв Махмуда Абасса о прекращении агрессии Израиля в секторе Газа, который был озвучен им на встрече в Аммане с королём Иордании Абдуллой II и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поскольку Вашингтон неограниченно поддерживает Израиль, значит, несёт самую большую ответственность за эту агрессию и покрывает её, сказал советник Аббаса.
Общество США раскололось, мнения относительно палестино-израильского конфликта противоречивы. Авторы Washington Post отметили, что кто-то поддерживает агрессию, другие оправдывают насилие со стороны ЦАХАЛ в отношении сектора Газа.
В Палестине заявили о разрушении всех основных больниц в секторе Газа в результате израильских бомбардировок в течение недели. медицинские ресурсы почти истощены.
Среди погибших в результате неизбирательных ударов Газы половина приходится на женщин и детей. В регионе переполнены приюты и больницы, не осталось ничего необходимого для жизни, заявила глава минздрава Мей аль-Кайла.