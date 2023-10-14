Рамалла , 15 октября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли, сообщило 14 октября агентство Reuters.

World Economic Forum Махмуд Аббас

«Лидер Палестины сказал Байдену, что он полностью отказывается от перемещения палестинцев из Газы», — говорится в статье.

Также в ходе беседы Аббас подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки жителям медикаментов и воды, предоставления топлива и электричества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш утверждал, что от США до сих пор не последовало положительного ответа на призыв Махмуда Абасса о прекращении агрессии Израиля в секторе Газа, который был озвучен им на встрече в Аммане с королём Иордании Абдуллой II и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поскольку Вашингтон неограниченно поддерживает Израиль, значит, несёт самую большую ответственность за эту агрессию и покрывает её, сказал советник Аббаса.

Общество США раскололось, мнения относительно палестино-израильского конфликта противоречивы. Авторы Washington Post отметили, что кто-то поддерживает агрессию, другие оправдывают насилие со стороны ЦАХАЛ в отношении сектора Газа.

В Палестине заявили о разрушении всех основных больниц в секторе Газа в результате израильских бомбардировок в течение недели. медицинские ресурсы почти истощены.

Среди погибших в результате неизбирательных ударов Газы половина приходится на женщин и детей. В регионе переполнены приюты и больницы, не осталось ничего необходимого для жизни, заявила глава минздрава Мей аль-Кайла.