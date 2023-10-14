Киев, 14 октября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Все военнообязанные украинцы должны явиться в добровольном порядке в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики. Об этом сказал руководитель пресс-службы командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Его призыв транслировал телеканал «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

«Долг защищать свою страну прописан в Конституции Украины, и для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг, необходимо явиться и обновить свои учётные данные», — призвал Фитьо.

Он уточнил, что если прийти самостоятельно, «то тогда будет всё хорошо».

На данный момент, по словам Владимира Фитьо, мобилизация на Украине касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учёт женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

«Очередей у военкоматов не наблюдается. Воинский учёт женщин необходим, чтобы оценить резерв медицинских работников», — добавил глава пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, украинские силовики задержали двух жителей Киева и Львовской области, изготавливавших и продававших призывникам фиктивные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за рубеж.

Мобилизация на Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит военных на передовой растёт, страна испытывает трудности с пополнением войск. Такое мнение 11 октября высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Сотни тысяч граждан Украины делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова.

В даркнете предлагают жителям Украины приобрести свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации.