Подтвердилась гибель ещё одной россиянки в результате атаки ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. В Израиле на фестивале электронной музыки Supernova в результате атаки палестинского движения ХАМАС погибла россиянка. Информацию подтвердила РЕН ТВ лучшая подруга погибшей девушки.
По её словам, россиянку звали Маргарита Гусак. Она более десяти лет проживала в Израиле, имев при этом гражданство России.
Ранее ИА Регнум передавало, что 14 октября в посольстве России в Израиле сообщили о гибели 16 россиян. Ещё восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести, минимум один россиянин, по предварительной информации, находится в плену у ХАМАС. Консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений, сказала пресс-секретаря посольства Марина Рязанова.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов 11 октября заявил, что реальное число погибших и пропавших без вести в Израиле россиян может значительно превышать подтверждённые данные.
ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. Стороны продолжают обмен ударами.