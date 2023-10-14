Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. В Израиле на фестивале электронной музыки Supernova в результате атаки палестинского движения ХАМАС погибла россиянка. Информацию подтвердила РЕН ТВ лучшая подруга погибшей девушки.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, россиянку звали Маргарита Гусак. Она более десяти лет проживала в Израиле, имев при этом гражданство России.

Ранее ИА Регнум передавало, что 14 октября в посольстве России в Израиле сообщили о гибели 16 россиян. Ещё восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести, минимум один россиянин, по предварительной информации, находится в плену у ХАМАС. Консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений, сказала пресс-секретаря посольства Марина Рязанова.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов 11 октября заявил, что реальное число погибших и пропавших без вести в Израиле россиян может значительно превышать подтверждённые данные.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. Стороны продолжают обмен ударами.