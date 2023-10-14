Вашингтон, 14 октября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида, претендующий на пост президента США от Республиканской партии, Рон Десантис посоветовал всем недовольным людям «проваливать» из страны. Обращение с соответствующим заявлением политика опубликовано на его странице в социальной сети Х.

ABIR SULTAN/ EPA/TASS Рон Десантис

«На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны», — заявил Десантис.

Кроме того, кандидат на должность главы Белого дома предложил лишать разрешения находиться в США всех, кто «не разделяет ценности» страны. Это касается незаконно проникших на территорию США людей, а также находящихся легально в стране иностранцев.

Десантис раскритиковал участников акций протестов в США, выступающих с поддержкой палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рон Десантис призывал не принимать Украину в НАТО. По его словам, это не в интересах Вашингтона. США вовсе не обязаны давать Украине карт-бланш, если она не пытается завершить вооружённый конфликт, отметил республиканец.

Проведённый с 7 по 18 сентября Чикагским советом по международным отношениям опрос показал, что американцы недовольны многомиллионными тратами США на военную помощь Украине и считают её неоправданной.

В США мнения относительно палестино-израильского конфликта противоречивы, общество раскололось. Кто-то поддерживает агрессию, другие оправдывают насилие со стороны ЦАХАЛ в отношении сектора Газа.