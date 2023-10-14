Кандидат в президенты США резко ответил всем недовольным Америкой
Десантис посоветовал «проваливать» из США всем, кому не нравится страна
Вашингтон, 14 октября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида, претендующий на пост президента США от Республиканской партии, Рон Десантис посоветовал всем недовольным людям «проваливать» из страны. Обращение с соответствующим заявлением политика опубликовано на его странице в социальной сети Х.
«На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны», — заявил Десантис.
Кроме того, кандидат на должность главы Белого дома предложил лишать разрешения находиться в США всех, кто «не разделяет ценности» страны. Это касается незаконно проникших на территорию США людей, а также находящихся легально в стране иностранцев.
Десантис раскритиковал участников акций протестов в США, выступающих с поддержкой палестинского движения ХАМАС.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Рон Десантис призывал не принимать Украину в НАТО. По его словам, это не в интересах Вашингтона. США вовсе не обязаны давать Украине карт-бланш, если она не пытается завершить вооружённый конфликт, отметил республиканец.
Проведённый с 7 по 18 сентября Чикагским советом по международным отношениям опрос показал, что американцы недовольны многомиллионными тратами США на военную помощь Украине и считают её неоправданной.
В США мнения относительно палестино-израильского конфликта противоречивы, общество раскололось. Кто-то поддерживает агрессию, другие оправдывают насилие со стороны ЦАХАЛ в отношении сектора Газа.