Москва, 14 октября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. ВКС РФ нанесли высокоточные удары по объектам в Сирии, уничтожив десяток боевиков, мобильную установку реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных БПЛА, два пункта управления и два подземных укрытия террористов, а также пять складов с оружием. Об этом сообщил 14 октября журналистам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА Регнум

Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикалов не прекращают атаки на объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотников и модифицированных реактивных систем залпового огня.

Кулить добавил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстреляно восемь позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Два сирийских военнослужащих получили ранения», — уточнил контр-адмирал.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие Израиля зафиксировали обстрелы с территории Сирии, заявили 10 октября в пресс-службе израильской Армии обороны.

Сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МИД страны передавало, что Дамаск поддерживает борьбу палестинского движения ХАМАС с Израилем. В сирийском МИД назвали действия ХАМАС ответом палестинских сил сопротивления в стремлении добиться права на создание своего независимого государства.

Соединённые Штаты передают джихадистам информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств — участников СНГ.

Нарышкин обратил внимание на то, что расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака американская военная база «Эт-Танф» «превратилась в настоящее «бандитское гнездо».