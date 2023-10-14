Вашингтон, 14 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. В США мнения относительно палестино-израильского конфликта противоречивы, общество раскололось. Кто-то поддерживает агрессию, другие оправдывают насилие со стороны ЦАХАЛ в отношении сектора Газа, палестинцев. Об этом написали авторы Washington Post.

Издание отметило, что компании, политики, университеты и школы, которые выступают против агрессии, попали под огонь критики со стороны еврейских групп и других американцев за то, что преуменьшали то, что положило начало этому кризису. В частности, нападение боевиков ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли сотни мирных жителей.

По словам авторов, американцы выбрали «безопасный» путь в отношении эскалации палестино-израильского конфликта, решив осудить насилие с обеих сторон конфликта в Израиле и выразить одинаковую поддержку евреям и палестинцам. Однако ответом на подобные публичные заявления с призывами к деэскалации насилия на Ближнем Востоке стала волна критики за проявленную нейтральность.

Так, в Стэнфордском университете преподаватели протестовали после того, как руководство написало студентам о разрушительном кризисе в Израиле и Палестине, не назвав ХАМАС агрессором.

В сети кофеен Starbucks разразился скандал из-за публикации в соцсетях группой работников поста с солидарностью к Палестине. Начались нападки, и руководство было вынуждено распространить заявление об осуждении терроризма, ненависти и насилия, а публикация была удалена.

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли более 700 детей.