Киев, 14 октября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Рядом с подконтрольным Киеву Херсоном прогремели взрывы, сообщило 14 октября агентство Укринформ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В предместье Херсона прозвучали взрывы», — говорится в Telegram-канале агентства.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября в Херсонском районе в результате взрывов были повреждены «предприятие и территория инженерного сооружения». Кроме того, получило повреждение «предприятие в Херсоне», подтвердило руководство Херсонской областной военной администрации.

Также взрывы в Херсоны были слышны ранним утром 14 октября. При этом воздушную тревогу на контролируемых ВСУ территориях не объявляли.

В Минобороны РФ 13 октября сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении свыше 1285 военных. Были ликвидированы 22 автомобиля, десять боевых бронированных машин, 14 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град».