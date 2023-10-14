Рамалла , 14 октября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Глава Палестины Махмуд Аббас намерен провести телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, передаёт 14 октября «РИА Новости» со ссылкой на советника палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.

Он подчеркнул, что от США до сих пор не последовало положительного ответа на призыв Махмуда Абасса о прекращении агрессии Израиля в секторе Газа, который был озвучен им на встрече в Аммане с королем Иордании Абдуллой II и госсекретарем США Энтони Блинкеным.

Махмуд аль-Хаббаш отметил, что так как Вашингтон неограниченно поддерживает Израиль, значит несёт самую большую ответственность за эту агрессию и покрывает её.

«Мы это хорошо понимаем и знаем, и несмотря на это мы не закрываем двери, держим их открытыми», — сказал советник Махмуда Аббаса.

КАк сообщало ИА Регнум, в США мнения относительно палестино-израильского конфликта противоречивы, общество раскололось. Кто-то поддерживает агрессию, другие оправдывают насилие со стороны ЦАХАЛ в отношении сектора Газа, палестинцев.

Авторы Washington Post подчеркнули, что компании, политики, университеты и школы, которые выступают против агрессии, попали под огонь критики со стороны еврейских групп и других американцев.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.