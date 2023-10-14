Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Над центром Тель-Авива прозвучали сирены воздушной тревоги, а также была слышна работа ПВО, сообщает «РИА Новости».

Иван Батырев/ТАСС

Уточняется, что сирены включились ровно в девять часов вечера и звучали около пяти минут, после чего отключились.

В воздухе над Тель-Авивом были слышны взрывы от работы ПВО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 октября вечером созвал срочное совещание с военным руководством страны.

Тем временем боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — сообщило в своём Telegram-канале об очередной осуществлённой ракетной атаке по Тель-Авиву. В заявлении говорится, что радикалы атаковали столицу Израиля в ответ на «преступления», совершаемые израильскими силами в отношении гражданского населения Газы.

Как передавало ИА Регнум, эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября, когда ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. С обеих сторон растёт число погибших и раненых.

Вечером 14 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар.