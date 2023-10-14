София, 14 октября, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Власти Болгарии ввели сбор на транзит российского газа через свою территорию, передаёт 14 октября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

Импорт и транзит газа теперь облагается сбором в размере 20 левов за 1 МВт/ч ($111 за тыс. куб. м). Налог будут взимать и с природного газа в газообразном состоянии, и с сжиженного природного газа. Плательщиками должны стать как импортёры, так и газотранспортные организации.

Власти Болгарии намерены таким образом обеспечить «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет», отметило агентство. По оценке Euroactiv, новый сбор должен принести в бюджет Болгарии около 2,4 млрд левов в год (около $1,29 млрд).

После отказа властей Болгарии платить за российский газ в рублях экспорт в эту страну был прекращён. Ранее Болгария импортировала из РФ почти весь используемый газ.

Через территорию этой страны проходит сухопутное продолжение газопровода «Турецкий поток», по которому газ поступает в Венгрию и Сербию. Действия властей Болгарии резко раскритиковали руководители обеих этих стран. Посол Сербии в Болгарии Желко Йович, в частности, заявил, что введение дополнительного сбора с Белградом даже не обсуждали.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны. Венгрия квалифицировала вывод из строя «Северного потока» как террористический акт, и в случае подобного события на южном коридоре Будапешт и Белград немедленно на него отреагируют, сказал Орбан.

Будапешт рассматривает попытку теракта в отношении нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России поступает в Европу, как угрозу своей энергетической безопасности, заявил в мае 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее в «Транснефти» заявили о совершении попытки террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». Попытка атаки была совершена на наливном пункте «Брянск».