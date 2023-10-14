Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Израиля 14 октября атаковали несколько военных объектов движения «Хезболла» в Ливане в ответ на миномётные обстрелы своей территории, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Самолёты, артиллерия и танки ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации «Хезболла» в Ливане в ответ на миномётные обстрелы территории Израиля ранее сегодня», — сказано в сообщении.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок. Существует вероятность, что действия палестинцев поддержит «Хезболла», отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.