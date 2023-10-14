Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС препятствует безопасному передвижению жителей на юг сектора Газа, заявили 14 октября в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

В публикации отмечается, что после предупреждения ЦАХАЛ жители сектора Газа начали эвакуироваться из своих домов к югу от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине).

«ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа по центральным дорогам», — говорится в заявлении израильской армии.

Утром 14 октября в ЦАХАЛ сообщили, что жители Газы смогут в течение дня безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, и призвали население не оставаться на севере автономии ради безопасности.

В этот же день вечером в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа был нанесён широкомасштабный удар.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. С обеих сторон растёт число погибших и раненых.