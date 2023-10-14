Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Число военнослужащих армии Израиля, погибших с момента начала эскалации конфликта, выросло до 279, сообщает 14 октября газета Haaretz со ссылкой на сообщение вооружённых сил.

ALAA BADARNEH/EPA/TASS

Ранее вечером 14 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию».

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.

По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар, сообщили одновременно с этим представители вооружённых сил.

Решение о начале новых операций в Газе будет принято после того, как власти Израиля оценят число людей, остающихся в секторе, отмечали также в ЦАХАЛ.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу и анонсировал наземную операцию в секторе. Палестинские власти говорят об угрожающей ситуации, особенно для пациентов больниц и многочисленных раненых, а также о почти полном исчерпании запасов воды.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мира и американская гегемония, дружественная к Израилю, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.